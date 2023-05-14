Türkiye sandık başında! Oy kullanırken bunlara dikkat! Seçmen kağıdı zorunlu mu? | Video
Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy verme işlemi başladı. Yurt genelinde saat 08.00 itibarıyla başlayan seçimler 17.00'a kadar sürecek. Peki oy kullanırken nelere dikkat etmeliyiz? Seçmen bilgi kağıdını yanımızda bulundurmak zorunlu mu? İşte seçime dair merak edilenler.
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