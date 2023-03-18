Türkiye'nin ilk bor karbür tesisi yarın hizmete açılacak | Video
Dünya bor rezervinin yüzde 73'üne sahip olan Türkiye, bu alanda attığı adımlarla dikkat çekiyor. Bu adımların en önemlilerinden biri de yarın Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılışı yapılacak olan ve savunma sanayisinin gücüne güç katacak Türkiye'nin ilk bor karbür tesisi. Türkiye'nin ilk ve stratejik tesislerinden biri olacak olan tesis, yılda 1000 ton bor karbür üreterek ülke ekonomisine katma değer sağlayacak.
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