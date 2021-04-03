Ünlü sunucu Saba Tümer ‘dünyada bir ilk’ diyerek duyurdu! | Video

Ünlü sunucu Saba Tümer, bugün sosyal medyadan çarpıcı bir paylaşımda bulundu. Kahkahası ile herkesin dikkatini çeken ve beğenisini kazanan Tümer, kahkahasını sattığını açıkladı. Tümer sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Dünyada bir ilk!!! Kahkaham #nft olarak rekor bir fiyata satıldı! Sevgili İzzet Pinto 90.000 TL ödedi!!! Ben de bu parayı eşit olarak Darüşşafaka, Tohum Otizm Vakfı ve 10 bin fidanla “Kahkaha Korusu” yaptırmak için bağışlıyorum... Bağışlar gerçekleşince dekontları story bölümünde paylaşacağım” ifadelerini kullandı.