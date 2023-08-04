Van’da sel: Vatandaşlar evlerinde mahsur kaldı, 1 büyükbaş hayvan ise telef oldu | Video

Van’ın Özalp ve Saray ilçelerinde etkili olan sağanak sonrası meydana gelen selde vatandaşlar evlerinde mahsur kalırken, 1 büyükbaş hayvan telef oldu.