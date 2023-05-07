Vatandaşlar Sabah.com.tr'ye konuştu: 20 yıldır da kendim eğitim görüyorum bunu bize sağladığı için buradayım | Video

Yüzyılın Mitingi Atatürk Havalimanı'nda başladı. 39 ilçeden yola çıkan 1 milyon 700 bin vatandaş, miting alanına aktı. sabah.com.tr ekibi de tarihi mitingi kayıt altına aldı. Sabah.com.tr mikrofonuna konuşan vatandaşlardan biri, "20 yıldır da kendim eğitim görüyorum bunu bize sağladığı için buradayım…" dedi. İşte ayrıntılar...