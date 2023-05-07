Vatandaşlar Sabah.com.tr'ye konuştu: Türkiye'nin ona çok ihtiyacı var | Video

Yüzyılın Mitingi Atatürk Havalimanı’nda başladı. 39 ilçeden yola çıkan 1 milyon 700 bin vatandaş, miting alanına aktı. sabah.com.tr ekibi de tarihi mitingi kayıt altına aldı. sabah.com.tr mikrofonuna konuşan vatandaş, "Onun için ölüme giderim. Neler yaptı neler... Hastaneye gidemiyordum, ilacımı alamıyordum. Türkiye'nin ona çok ihtiyacı var…" dedi.