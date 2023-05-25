Yanan İstinyePark ve oluşan trafik böyle görüntülendi | Video

İstanbul'un ünlü alışveriş merkezlerinden İstinyePark'ta bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, soğutma çalışmalarının sürdürüldüğü öğrenildi. Yangın nedeniyle kilitlenen trafik ve yanan alışveriş merkezi havadan görüntülendi.