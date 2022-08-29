25 bin kişi Hadise ile coştu! Burhaniye 32. Ören Turizm ve Sanat Festivali'nde Hadise rüzgarı esti | Video

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde 32. Ören Turizm Kültür ve Sanat Festivali dahilinde düzenlenen konserler Hadise ile devam etti. Burhaniye Taylıeli Amfi Tiyatronun izleyici rekoru kırdığı Hadise konserini 25 bin kişi izledi.