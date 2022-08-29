25 bin kişi Hadise ile coştu! Burhaniye 32. Ören Turizm ve Sanat Festivali'nde Hadise rüzgarı esti | Video
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Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde 32. Ören Turizm Kültür ve Sanat Festivali dahilinde düzenlenen konserler Hadise ile devam etti. Burhaniye Taylıeli Amfi Tiyatronun izleyici rekoru kırdığı Hadise konserini 25 bin kişi izledi.