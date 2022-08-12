Video Magazin Annesini yeni kaybeden Ebru Gündeş sahnede şarkı söylerken gözyaşlarına boğuldu! İşte o anlar | Video
Annesini yeni kaybeden Ebru Gündeş sahnede şarkı söylerken gözyaşlarına boğuldu! İşte o anlar | Video

Annesini yeni kaybeden Ebru Gündeş sahnede şarkı söylerken gözyaşlarına boğuldu! İşte o anlar | Video

12.08.2022 | 11:46

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OTOMATİK OYNAT

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47 yaşındaki Ebru Gündeş'in annesi Müjgan Bilgin koronavirüs nedeniyle 73 yaşında hayatını kaybetmişti. Annesinin vefatından sonra ilk kez sahneye çıkan Ebru Gündeş, şarkı söylerken, "Keşke yanımda olsaydın canım, öyle özledim ki" sözlerinde gözyaşlarını hakim olamadı. Anne acısı dinmeyen Ebru Gündeş, seyirciye arkasını dönmek zorunda kaldı. İşte Ebru Gündeş'in sahnede zor anları…

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