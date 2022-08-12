Annesini yeni kaybeden Ebru Gündeş sahnede şarkı söylerken gözyaşlarına boğuldu! İşte o anlar | Video
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47 yaşındaki Ebru Gündeş'in annesi Müjgan Bilgin koronavirüs nedeniyle 73 yaşında hayatını kaybetmişti. Annesinin vefatından sonra ilk kez sahneye çıkan Ebru Gündeş, şarkı söylerken, "Keşke yanımda olsaydın canım, öyle özledim ki" sözlerinde gözyaşlarını hakim olamadı. Anne acısı dinmeyen Ebru Gündeş, seyirciye arkasını dönmek zorunda kaldı. İşte Ebru Gündeş'in sahnede zor anları…