Bergüzar Korel, eşi Halit Ergenç ile video paylaştı! "Biz yine kaçtık" | Video

"Binbir Gece" dizisinde başlayan arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüşen Bergüzar Korel ve Halit Ergenç çifti, 2009 yılında evlendi. 2010 yılında oğulları Ali'yi kucaklarına alan çift, daha sonra 2020 yılında oğulları Han ve 2021 yılında kızları Leyla'yı kucaklarına aldı. Bir süredir Londra ve İstanbul arasında mekik dokuyan çiftten Bergüzar Korel, eşi Halit Ergenç ile bir video paylaştı.