Boşanacakları iddia edilen Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu Bakü’de aşk tazeledi! | Video
Magazin gündeminde bu hafta Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu’nun haberleri yer aldı. Kadir Doğulu’nun eşi Neslihan Atagül’ü aldattığı iddiaları basında yer alırken İzmir’de Doğulu’nun dansı da sosyal medyada viral oldu. Ünlü çiftin ayrılacakları beklenirken çiftten flaş bir hamle geldi. Birlikte Baki’ye çiftten burada romantik bir dans geldi. İşte Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu’nun romantik dansı!
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