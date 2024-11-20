Burak Özçivit oğlu Karan’a ok atmayı öğretti! İşte Burak Özçivit’in oğlu Karan’ın eğlenceli o anları!
Evlilikleriyle parmakla gösterilen Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in Kerem ve Karan adından iki oğlu var. Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’in oğulları Karan bugün eğlenceli anlarıyla sosyal medyaya damga vurdu. Burak Özçivit’in oğlu Karan’a ok atmaya öğrettiği anlar kameralara yansıdı. İşte Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’in oğlu Karan’ın eğlenceli anları!
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:08
00:23
Ev hapsindeki Mehmet Ali Erbil'e torun ziyareti | Video 20.11.2024 | 14:30
00:08
00:22
00:35
00:05
Brezilyalı model sevgilisinden Şeyma Subaşı'na öpücük yağmuru | Video 17.11.2024 | 12:45
00:24
01:05
00:27
Gülçin Ergül "Çok kilo almışsın" yorumlarına cevap verdi | Video 07.11.2024 | 12:12
00:09
01:06
00:07
00:15
Karadut’un yıldızı İrem Helvacıoğlu Ural Kaspar ile evlendi! 28.10.2024 | 19:43
03:47
01:31
Emrah oğlu Elyesa ile sahnede düet yaptı! İşte 'Küçük Emrah' | Video 23.10.2024 | 10:02
00:29
00:57
01:04
Dilan Polat ve Sıla Doğu adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı | Video 22.10.2024 | 08:59
01:23