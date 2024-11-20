Burak Özçivit oğlu Karan’a ok atmayı öğretti! İşte Burak Özçivit’in oğlu Karan’ın eğlenceli o anları!

Evlilikleriyle parmakla gösterilen Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in Kerem ve Karan adından iki oğlu var. Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’in oğulları Karan bugün eğlenceli anlarıyla sosyal medyaya damga vurdu. Burak Özçivit’in oğlu Karan’a ok atmaya öğrettiği anlar kameralara yansıdı. İşte Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’in oğlu Karan’ın eğlenceli anları!