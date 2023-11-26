Bursa’da Demet Akalın coşkusu | Video 26.11.2023 | 08:35 Türk pop müziğinin sevilen ismi Demet Akalın, Bursa'da sahne aldı. Sevilen şarkılarını Bursalı dinleyicileri için seslendiren Akalın, sevenlerini adeta coşturdu. Yoğun ilginin yaşandığı gecede popüler şarkılarını seslendiren Akalın, enerjisiyle keyifli anlar yaşattı. VİDEO DEVAM EDİYOR

'Çalkala', 'Bana Yolla' ve 'Afedersin' gibi dillerden düşmeyen şarkılarını Bursalılarla yeniden buluşturan ünlü şarkıcı Demet Akalın, 2 saat sahnede kalarak renkli anlara imza attı. Demet Akalın'a yüksek ritimli şarkılarda dansçı ekibi de eşlik etti. Repertuvarında Türk arabesk müziğinin seçkin eserlerine de yer veren Akalın, duygu dolu anlar da sundu. Özellikle tempolu şarkılarda Bursalılar doyasıya dans ederek eğlencenin tadını sonuna kadar çıkarırken, ünlü şarkıcı da performans aralarında dinleyicileriyle bol bol sohbet ederek, esprileriyle de güldürdü.

Şarkılara hep bir ağızdan eşlik eden Bursalı hayranlarına teşekkür eden Demet Akalın, gördüğü ilgiden mutluluk duyduğunu ifade etti. Bursalılar da, ünlü şarkıcıya alkışlarla yanıt verdi.