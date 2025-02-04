Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat'tan yürek ısıtan paylaşım! Atlas bebek büyükanneleriyle böyle tanıştı | Video

Ünlü oyuncu çift Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat, 2020 yılında hayatlarını birleştirmişti. Geçtiğimiz aylarda bebek beklediklerini duyuran mutlu çift, sonunda müjdeli haberi sevenleriyle paylaştı. Çiftin ilk bebekleri, Atlas Elçin, 31 Ocak Cuma günü dünyaya geldi. Yapılan paylaşımlarda ise bebeğin ilk günlerinin yürek ısıtan anları takipçileri tarafından beğeniyle karşılandı. Bu anlardan biri ise bebeklerinin büyükanneleri ile tanıştığı o dakikalardı! İşte o görüntüler...