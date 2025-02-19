Video Magazin Dedesini kaybeden Petek Dinçöz gözyaşına boğuldu | Video
Dedesini kaybeden Petek Dinçöz gözyaşına boğuldu | Video

Dedesini kaybeden Petek Dinçöz gözyaşına boğuldu | Video

19.02.2025 | 10:29

Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz acı haberle yıkıldı. Dinçöz dedesini kaybettiğini gözyaşlarıyla duyurdu.

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