Emre Aşık ve Yağmur Sarnıç yüz yüze geldi | Video

Eski futbolcu Emre Aşık ve eski eşi Yağmur Sarnıç arasındaki sular durulmuyor. Magazin programında Emre Aşık ve avukat Funda Sadıkahmet’e yönelik hakaret, tehdit suçundan 6 yıl 8 aya kadar yargılanan Yağmur Sarnıç hakim karşısında savunmasını gerçekleştirdi. Duruşmada eski eşiyle yüz yüze gelen Emre Aşık ‘’Aynı havayı solumaktan bile rahatsızım’’ dedi.