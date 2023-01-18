Emre Aşık ve Yağmur Sarnıç yüz yüze geldi | Video
Eski futbolcu Emre Aşık ve eski eşi Yağmur Sarnıç arasındaki sular durulmuyor. Magazin programında Emre Aşık ve avukat Funda Sadıkahmet’e yönelik hakaret, tehdit suçundan 6 yıl 8 aya kadar yargılanan Yağmur Sarnıç hakim karşısında savunmasını gerçekleştirdi. Duruşmada eski eşiyle yüz yüze gelen Emre Aşık ‘’Aynı havayı solumaktan bile rahatsızım’’ dedi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:26
Emre Aşık ve Yağmur Sarnıç yüz yüze geldi | Video 18.01.2023 | 11:15
01:46
00:50
00:11
00:46
04:52
00:44
Hülya Avşar havuzda siyah mayosuyla şov yaptı | Video 15.01.2023 | 08:48
00:48
00:15
Hadise siyah elbisesiyle kalça dansı yaptı, sosyal medya yıkıldı | Video 13.01.2023 | 14:59
03:42
03:18
Burhan Çaçan'ın cenazesi evinden alındı | Video 13.01.2023 | 12:20
00:49
01:06
01:51
01:43
Ünlü müzisyen Hakan Yelbiz, memleketi Mersin'de toprağa verildi | Video 11.01.2023 | 13:56
04:58
00:37
Ünlü müzisyen Hakan Yelbiz kazada hayatını kaybetti | Video 10.01.2023 | 09:10
00:41
00:20