Enis Arıkan sosyal medyadan isyan etti! "Tanımadığım insanı sevmem, gelmeyin kapıma!" | Video

Sevilen oyuncu Enis Arıkan, son olarak Kanal D'nin final yapan 'Camdaki Kız' adlı dizisinde oynadığı 'Muzaffer' karakteriyle boy göstermişti. Dizisi final yapan Enis Arıkan yaz tatilini geçirmek için Alaçatı'daki evine gitti. Ancak Arıkan'ın tatili burnundan geldi. Ünlü oyuncu Enis Arıkan, sosyal medya hesabından isyan etti.