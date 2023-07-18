Enis Arıkan sosyal medyadan isyan etti! "Tanımadığım insanı sevmem, gelmeyin kapıma!" | Video
Sevilen oyuncu Enis Arıkan, son olarak Kanal D'nin final yapan 'Camdaki Kız' adlı dizisinde oynadığı 'Muzaffer' karakteriyle boy göstermişti. Dizisi final yapan Enis Arıkan yaz tatilini geçirmek için Alaçatı'daki evine gitti. Ancak Arıkan'ın tatili burnundan geldi. Ünlü oyuncu Enis Arıkan, sosyal medya hesabından isyan etti.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:11
00:34
00:23
Oyuncu Tanju Tuncel'in huzurevindeki son görüntüleri yürek burktu | Video 16.07.2023 | 14:19
01:45
00:29
01:48
00:17
Melis Buse Betkayan canlı yayında dayak yedi | Video 12.07.2023 | 10:05
03:01
Usta sanatçı Özkan Uğur son yolculuğuna uğurlandı | Video 11.07.2023 | 15:24
08:48
00:37
09:31
Sanatçı Özkan Uğur son yolculuğuna uğurlanıyor! | Video 11.07.2023 | 11:56
00:29
Şarkıcı Sıla, konserinde Özkan Uğur’u andı | Video 11.07.2023 | 11:25
01:48
Özkan Uğur'un cenazesi Karacaahmet Gasilhanesi'nden alındı | Video 11.07.2023 | 10:40
00:30
01:02
07:26
03:02
02:54
03:06