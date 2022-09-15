Ev hapsi kaldırılan Gülşen karakolda imza verdi | Video

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Konserinde İmam Hatip Liselilere yönelik sözlerinden dolayı şarkıcı Gülşen 25 Ağustos'ta tutuklandı. Gülşen, dört gün sonra Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'nden 'konutu terk etmeme' şartıyla tahliye edildi. Gülşen'in ev hapsi kararı ise 12 Eylül'de kaldırıldı. Yurt dışına çıkış yasağı ve en yakın karakola imza verme şartı getirilen şarkıcı, bugün avukatı Emek Emre ile 14.20 sıralarında Levent Polis Merkezi'ne geldi. Gülşen karakolda imza verdikten sonra 14.40 sıralarında polis merkezinden ayrıldı.