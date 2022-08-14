İbrahim Çelikkol DJ oldu, konuklarını coşturdu | Video

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Yakışıklı oyuncu İbrahim Çelikkol, 2017 yılında nikah masasına oturduğu Mihre Çelikkol'dan tek celsede boşanmıştı. Biten evliliğin ardından İbrahim Çelikkol'un adı 'Kuş Uçuşu' dizisinde 'Lale' karakterini canlandıran ünlü oyuncu Birce Akalay ile aşk dedikodularına karışmıştı. 40 yaşındaki İbrahim Çelikkol son olarak tarzını değiştirdi.