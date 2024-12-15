İdo Tatlıses’ten minik ikizleriyle kalpleri ısıtan eğlenceli anlar!

İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna’nın oğlu İdo Tatlıses, 2021 yılında hayatını Yasemin Şefkatli’yle birleştirdi. İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli’nin bu mutlu evliliğinden İbrahim Ayel ile Sinan Emir adında ikiz bebekleri dünyaya geldi. Ünlü şarkıcı İdo Tatlıses, dün yaptığı paylaşımla kalpleri ısıttı. İşte İdo Tatlıses’in oğullarıyla eğlenceli o paylaşımı!