Video Magazin İlhan Şeşen’in cenazesi asansörde mahsur kaldı | Video
İlhan Şeşen’in cenazesi asansörde mahsur kaldı | Video

İlhan Şeşen’in cenazesi asansörde mahsur kaldı | Video

27.05.2025 | 13:40

Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi’nde düzenlenen veda töreni sonrasında İlhan Şeşen’in cenazesi, imam ve tören mangasıyla birlikte asansörde yaklaşık yarım saat boyunca mahsur kaldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Uzun süredir kanser tedavisi gören 76 yaşındaki usta sanatçı İlhan Şeşen, geçtiğimiz gün hayatını kaybetmişti. Şeşen için Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi'nde veda töreni düzenlendi. Törenin ardından İlhan Şeşen'in naaşı, cenaze aracına götürülmek üzere imam ve tören mangası eşliğinde asansöre bindirildi. Ancak asansör ara katta arızalanarak durdu. Şeşen'in cenazesi, imam ve görevli tören mangası yaklaşık yarım saat boyunca asansörde mahsur kaldı. O sırada sanatçının yakınları ve sevenleri büyük bir üzüntüyle dışarıda bekledi. Ekiplerin müdahalesiyle asansörün kapıları açıldı ve içeridekiler dışarı çıkarıldı. Şeşen'in cenazesi törenin ardından cenaze namazının kılınacağı Şakirin Camii'ne götürüldü.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Türk müziğinin usta ismi İlhan Şeşen son yolculuğuna uğurlandı | Video 04:20
Türk müziğinin usta ismi İlhan Şeşen son yolculuğuna uğurlandı | Video 27.05.2025 | 15:03
İlhan Şeşen’in cenazesi asansörde mahsur kaldı | Video 04:27
İlhan Şeşen’in cenazesi asansörde mahsur kaldı | Video 27.05.2025 | 13:40
Usta sanatçı İlhan Şeşen’e son veda | Video 05:45
Usta sanatçı İlhan Şeşen'e son veda | Video 27.05.2025 | 11:22
Milli futbolcu Samet Akaydın oyuncu sevgilisi Hazal Çağlar’a evlilik teklif etti 00:30
Milli futbolcu Samet Akaydın oyuncu sevgilisi Hazal Çağlar’a evlilik teklif etti 26.05.2025 | 23:39
Usta sanatçı İlhan Şeşen hayatını kaybetti | Video 01:03
Usta sanatçı İlhan Şeşen hayatını kaybetti | Video 26.05.2025 | 15:28
Beşiktaş’ta cinayet! Yeşilçam oyuncusu Mehmet Serdar Sulukahya bıçaklanarak öldürüldü | Video 01:02
Beşiktaş'ta cinayet! Yeşilçam oyuncusu Mehmet Serdar Sulukahya bıçaklanarak öldürüldü | Video 23.05.2025 | 13:36
Fahriye Evcen, oğlu Kerem’i böyle paylaştı | Video 00:33
Fahriye Evcen, oğlu Kerem'i böyle paylaştı | Video 21.05.2025 | 14:13
Ferdi Tayfur vefatından önce damadına dava açmıştı! Damat Muhammet Aydın mahkemede böyle isyan etti | Video 04:17
Ferdi Tayfur vefatından önce damadına dava açmıştı! Damat Muhammet Aydın mahkemede böyle isyan etti | Video 21.05.2025 | 12:38
Kıvanç Tatlıtuğ oğlu Kurt Efe ile spor yaptığı anları paylaştı | Video 00:38
Kıvanç Tatlıtuğ oğlu Kurt Efe ile spor yaptığı anları paylaştı | Video 20.05.2025 | 15:08
Yeşilçam’ın usta oyuncusu Ahmet Mekin’in kalça ameliyatı başarıyla gerçekleştirildi | Video 00:44
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ahmet Mekin'in kalça ameliyatı başarıyla gerçekleştirildi | Video 20.05.2025 | 10:40
İlginç fotoğrafı gündem olan Göksel’den estetik iddialarına cevap | Video 00:15
İlginç fotoğrafı gündem olan Göksel'den estetik iddialarına cevap | Video 20.05.2025 | 09:41
Denzel Washington’da Cannes’da olay hareket | Video 00:22
Denzel Washington'da Cannes'da olay hareket | Video 20.05.2025 | 09:41
Fahriye Evcen’den oğluna duygusal kutlama | Video 00:05
Fahriye Evcen’den oğluna duygusal kutlama | Video 15.05.2025 | 13:57
Küslük bitti elleriyle besledi! Yıldız Tilbe İbrahim Tatlıses’i lansmanda da yalnız bırakmadı! 01:09
Küslük bitti elleriyle besledi! Yıldız Tilbe İbrahim Tatlıses’i lansmanda da yalnız bırakmadı! 14.05.2025 | 19:01
Balık Ayhan hayatını kaybetti | Video 02:40
Balık Ayhan hayatını kaybetti | Video 13.05.2025 | 09:44
Yeşilçam’ın yaş almayan starı Nebahat Çehre güzelliğiyle gençlere taş çıkarttı! 00:15
Yeşilçam'ın yaş almayan starı Nebahat Çehre güzelliğiyle gençlere taş çıkarttı! 12.05.2025 | 22:34
ATV’nin yeni dizisi Aile Saadeti oyuncularından SABAH TV’ye özel açıklamalar | Video 07:20
ATV'nin yeni dizisi "Aile Saadeti" oyuncularından SABAH TV'ye özel açıklamalar | Video 12.05.2025 | 09:56
Anne olmaya gün sayan Gizem Karaca heyecanını paylaştı | Video 00:37
Anne olmaya gün sayan Gizem Karaca heyecanını paylaştı | Video 11.05.2025 | 15:23
Seda Sayan eşi Çağlar Ökten’i evliliğe böyle ikna etmiş! Zamanımı alma, beni al dedim | Video 00:36
Seda Sayan eşi Çağlar Ökten'i evliliğe böyle ikna etmiş! "Zamanımı alma, beni al dedim" | Video 10.05.2025 | 15:18
Ümit Erdim kızı Ses’in doğum gününü böyle kutladı: Son nefesime kadar seninleyim... | Video 00:31
Ümit Erdim kızı Ses'in doğum gününü böyle kutladı: "Son nefesime kadar seninleyim..." | Video 09.05.2025 | 12:14

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY