İlhan Şeşen’in cenazesi asansörde mahsur kaldı | Video
Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi’nde düzenlenen veda töreni sonrasında İlhan Şeşen’in cenazesi, imam ve tören mangasıyla birlikte asansörde yaklaşık yarım saat boyunca mahsur kaldı.
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