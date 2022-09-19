Koray Avcı Çarşamba'da sevenleriyle buluştu | Video

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Samsun Çarşamba Belediyesince düzenlenen etkinlikte akülü araçlarına kavuşan engelliler büyük sevinç yaşarken, sahneye çıkan Koray Avcı ise Çarşambalılara unutulmaz bir gece yaşattı.
"BURASI ÇARŞAMBA BURADA SEVGİ İLE YAŞANIR"
Konserde söz alan Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, "Hollanda'dan Ron Gezelle beyefendi araçları getirdi. Olgun bey aracı oldu. Arkadaşlarımızın sayesinde sizlerle buluşmuş olduk. Bugün Siirt'ten, Erzurum'dan, Mersin'den misafirlerimiz vardı. Bizlerden rica ettiler, yardımcı olduk. Bir annenin 'kızım hiç tahtaya çıkmadı, ilk defa tahtaya çıkacak' sözü bizlere çok mutluluk verici bir şeydir. Gerçekten güzel bir akşamı hep beraber yaşıyoruz. Yazı belki Koray bey ile bitireceğiz ama önümüzdeki günlerde daha nice konserlerde buluşmak dileğiyle" dedi.