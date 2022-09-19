Video Magazin Koray Avcı Çarşamba'da sevenleriyle buluştu | Video
Koray Avcı Çarşamba'da sevenleriyle buluştu | Video

Koray Avcı Çarşamba'da sevenleriyle buluştu | Video

19.09.2022 | 11:33

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Samsun Çarşamba Belediyesince düzenlenen etkinlikte akülü araçlarına kavuşan engelliler büyük sevinç yaşarken, sahneye çıkan Koray Avcı ise Çarşambalılara unutulmaz bir gece yaşattı.

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Çarşamba Belediyesi tarafından 88 ihtiyaç sahibi engelli vatandaşa akülü araç dağıtıldı. Abdullah Paşa Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte Hollandalı iş adamı Ron Gezelle tarafından hibe edilen araçlar teker teker sahiplerine teslim edildi. Engelli vatandaşlar için unutulmaz anların yaşandığı gece Koray Avcı konseri taçlandırıldı. Sahneye çıkan Koray Avcı'nın seslendirdiği şarkılara tüm Çarşambalılar eşlik etti. Gecede engelli vatandaşlar da sahne aldı. Kimisi türkü söylerken kimisi ise zeybek oynadı.

"BURASI ÇARŞAMBA BURADA SEVGİ İLE YAŞANIR"
Konserde söz alan Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, "Hollanda'dan Ron Gezelle beyefendi araçları getirdi. Olgun bey aracı oldu. Arkadaşlarımızın sayesinde sizlerle buluşmuş olduk. Bugün Siirt'ten, Erzurum'dan, Mersin'den misafirlerimiz vardı. Bizlerden rica ettiler, yardımcı olduk. Bir annenin 'kızım hiç tahtaya çıkmadı, ilk defa tahtaya çıkacak' sözü bizlere çok mutluluk verici bir şeydir. Gerçekten güzel bir akşamı hep beraber yaşıyoruz. Yazı belki Koray bey ile bitireceğiz ama önümüzdeki günlerde daha nice konserlerde buluşmak dileğiyle" dedi.

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