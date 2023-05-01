Video Magazin Neslihan Atagül sonunda ihanet iddialarına yanıt verdi! "Gördüğüne neden inanmıyorsun..." dedi Kadir Doğulu müdahale etti!
Neslihan Atagül sonunda ihanet iddialarına yanıt verdi!

Neslihan Atagül sonunda ihanet iddialarına yanıt verdi! "Gördüğüne neden inanmıyorsun..." dedi Kadir Doğulu müdahale etti!

01.05.2023 | 17:17

Magazin gündeminde günlerdir Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu çiftini konuşuyor. Geçtiğimiz günlerde Kadir Doğulu'nun İzmir'de farklı kadınlarla sarmaş dolaş görüntüleri ortaya çıkmış, magazin kulisleri ardı ardına gelen iddialarla sarsılmıştı. Kadir Doğulu, 'ihanet' ve 'imam nikahı' iddialarını kesin bir dille yalanlamış, ''O gün o kadıncağız dışında 80 kişiyle konuştum. Müşkülü olanı dinlerim'' açıklamasını yapmıştı. Eşine güvenen ve görüntülere ve söylenenlere kulak asmayan Neslihan Atagül, Kadir Doğulu ile Bakü'ye uçmuş çift adeta aşk tazelemişti. Günler sonra Neslihan Atagül'den ihanet iddialarına yanıt geldi. Bir üniversitedeki söyleşiye katılan çifte ihanet iddiaları sorulunca Neslihan Atagül "Gördüğüne neden inanmıyorsun..." dedi ve devreye eşi Kadir Doğulu girdi. İşte son dakika yayınlanan o anlar...

VİDEO DEVAM EDİYOR

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Neslihan Atagül sonunda ihanet iddialarına yanıt verdi! Gördüğüne neden inanmıyorsun... dedi Kadir Doğulu müdahale etti! 01:07
Neslihan Atagül sonunda ihanet iddialarına yanıt verdi! "Gördüğüne neden inanmıyorsun..." dedi Kadir Doğulu müdahale etti! 01.05.2023 | 17:17
Boşanacakları iddia edilen Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu Bakü’de aşk tazeledi! | Video 00:08
Boşanacakları iddia edilen Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu Bakü’de aşk tazeledi! | Video 30.04.2023 | 19:14
Fahriye Evcen oğluyla tenis oynadı! İşte Fahriye Evcen’in Karan’la keyifli anları! | Video 00:33
Fahriye Evcen oğluyla tenis oynadı! İşte Fahriye Evcen’in Karan’la keyifli anları! | Video 30.04.2023 | 17:55
Bergüzar Korel, eşi Halit Ergenç ile video paylaştı! Biz yine kaçtık | Video 00:16
Bergüzar Korel, eşi Halit Ergenç ile video paylaştı! "Biz yine kaçtık" | Video 30.04.2023 | 15:58
Kadir Doğulu’nun bu sözleri yeniden gündem oldu! Evet, aldattım! | Video 00:35
Kadir Doğulu'nun bu sözleri yeniden gündem oldu! "Evet, aldattım!" | Video 27.04.2023 | 15:47
Melodi aşırdığı iddiasıyla yargılanan Soner Sarıkabadayı’ya beraat talebi | Video 00:24
Melodi aşırdığı iddiasıyla yargılanan Soner Sarıkabadayı’ya beraat talebi | Video 26.04.2023 | 16:04
Kadir Doğulu, eşi Neslihan Atagül’ü aldattı mı? İşte şok eden görüntüler | Video 00:16
Kadir Doğulu, eşi Neslihan Atagül'ü aldattı mı? İşte şok eden görüntüler | Video 26.04.2023 | 08:52
Kadir Doğulu Neslihan Atagül’ü aldattı mı? İşte Kadir Doğulu’nun Alaçatı’da eğlenceye çıktığı geceden kareler! | Video 00:16
Kadir Doğulu Neslihan Atagül’ü aldattı mı? İşte Kadir Doğulu’nun Alaçatı’da eğlenceye çıktığı geceden kareler! | Video 25.04.2023 | 18:30
Murat Boz aldığı ölüm haberiyle yıkıldı! Konuşmakta güçlük çekti… | Video 00:32
Murat Boz aldığı ölüm haberiyle yıkıldı! Konuşmakta güçlük çekti… | Video 25.04.2023 | 10:19
Songül Karlı bıçak altına yatmıştı! Son halini paylaştı | Video 00:14
Songül Karlı bıçak altına yatmıştı! Son halini paylaştı | Video 24.04.2023 | 16:29
Gelincik tarlasından yardımlaşma çağrısı yapan Gülben Ergen’e tarla sahibinden tepki | Video 01:02
Gelincik tarlasından yardımlaşma çağrısı yapan Gülben Ergen'e tarla sahibinden tepki | Video 24.04.2023 | 16:01
Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’in oğullarının Karan’ın sevimli halleri damga vurdu! | Video 00:42
Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’in oğullarının Karan’ın sevimli halleri damga vurdu! | Video 23.04.2023 | 18:46
Usta oyuncu Rana Cabbar son yolculuğuna uğurlandı | Video 03:35
Usta oyuncu Rana Cabbar son yolculuğuna uğurlandı | Video 22.04.2023 | 15:29
Seda Sayan bu sefer de Lolita Lift operasyonu yaptırdı | Video 00:24
Seda Sayan bu sefer de Lolita Lift operasyonu yaptırdı | Video 22.04.2023 | 09:22
Hande Erçel’in ablası Gamze Erçel’den duygusal paylaşım: Biz neler yaşadık bir bilseler! | Video 00:10
Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel’den duygusal paylaşım: "Biz neler yaşadık bir bilseler!" | Video 20.04.2023 | 10:36
Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir boşanma kararı almıştı! Demet Özdemir’den ilk açıklama: Aldatılma yok! | Video 00:58
Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir boşanma kararı almıştı! Demet Özdemir’den ilk açıklama: Aldatılma yok! | Video 19.04.2023 | 22:10
Seray Sever kızları Sofia ve Alya’nın birinci yaşını kutladı! | Video 00:28
Seray Sever kızları Sofia ve Alya’nın birinci yaşını kutladı! | Video 19.04.2023 | 19:30
Furkan Kızılay gaza bastı, annesinin yüreği ağzına geldi | Video 00:37
Furkan Kızılay gaza bastı, annesinin yüreği ağzına geldi | Video 18.04.2023 | 14:49
Okan Karacan eski eşi Zeynep Kadıoğlu’na videolu tehditler yağdırdı! Babanı mezardan kaldıracağım, Allah belanızı versin 01:09
Okan Karacan eski eşi Zeynep Kadıoğlu'na videolu tehditler yağdırdı! "Babanı mezardan kaldıracağım, Allah belanızı versin" 17.04.2023 | 15:44
Emre Altuğ’a çocuklarından sürpriz doğum günü kutlaması | Video 00:13
Emre Altuğ'a çocuklarından sürpriz doğum günü kutlaması | Video 17.04.2023 | 12:23

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA