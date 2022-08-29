Pelin Karahan siyah sırt dekolteli elbisesiyle sosyal medyayı salladı: "Kuğu gibi" | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:10
00:39
01:24
05:27
01:59
İbrahim Tatlıses, iki ayağında alçıyla Çeşme'de sahne aldı | Video 27.08.2022 | 09:44
09:40
03:31
İbrahim Tatlıses, tekerlekli sandalye ile konser verdi 26.08.2022 | 01:21
00:24
00:19
02:01
03:45
02:33
00:14
İbrahim Tatlıses'i yanan araçtan böyle kurtardılar | Video 25.08.2022 | 13:22
02:32
İbrahim Tatlıses sıkıştığı araçtan çıkarıldı | Video 25.08.2022 | 12:55
00:40
01:51
02:42
00:09
Gülşen'den İmam Hatiplilere skandal sözler | Video 24.08.2022 | 21:34
00:14
Güzel oyuncu Pelin Karahan, dün akşam evlenen Oğuzhan Koç - Demet Özdemir çiftinin düğününe katıldı. Düğünde tercih ettiği siyah sırt dekolteli elbisesiyle çektiği video instagramı yıktı geçti.