Video Magazin Pelin Karahan siyah sırt dekolteli elbisesiyle sosyal medyayı salladı: "Kuğu gibi" | Video
Pelin Karahan siyah sırt dekolteli elbisesiyle sosyal medyayı salladı:

Pelin Karahan siyah sırt dekolteli elbisesiyle sosyal medyayı salladı: "Kuğu gibi" | Video

29.08.2022 | 12:12

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Güzel oyuncu Pelin Karahan, dün akşam evlenen Oğuzhan Koç - Demet Özdemir çiftinin düğününe katıldı. Düğünde tercih ettiği siyah sırt dekolteli elbisesiyle çektiği video instagramı yıktı geçti.

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