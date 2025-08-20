Seray Sever kaza yaptı!

Ünlü oyuncu ve sunucu Seray Sever, Bodrum Gümbet'te tatilini sürdürürken talihsiz bir kaza yaşadı. Seray Sever arabasıyla seyir halindeyken bir motosiklete çarptı. O anlar ise kameralara yansıdı.