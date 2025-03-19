Tanyeli’nin arkadaşı mezarı başından duygu yüklü paylaşımıyla hüzünlendirdi
Danslarıyla herkesin beğenisini kazanan Tanyeli Sünneli, 54 yaşında hayatını kaybetti. Bugün Bodrum’da düzenlenen cenaze töreninde sevenleri gözyaşlarına boğuldu. Ünlü dansçının cenazesine katılan bir arkadaşı paylaşımıyla herkesi hüzünlendirdi.
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