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OTOMATİK OYNAT
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Yarın evlenecek olan Petek Dinçöz kına gecesi yaptı | Video 15.08.2022 | 23:52
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İbrahim Çelikkol DJ oldu, konuklarını coşturdu | Video 14.08.2022 | 10:08
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Türkan Şoray Bodrum'da "Türkan" şarkısıyla coştu | Video 14.08.2022 | 09:13
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Nurgül Yeşilçay yeğeni Buse’nin düğününde kurtlarını böyle döktü! | Video 13.08.2022 | 16:56
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İrem Derici'den konser öncesi mini şov! Hem söyledi, hem oynadı | Video 13.08.2022 | 14:35
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Eda Taşpınar ve sevgilisinden aşk dolu pozlar | Video 10.08.2022 | 11:03
Yarın evlenecek olan Petek Dinçöz kına gecesi yaptı