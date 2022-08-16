Üçüncü kez nikah masasına oturacak olan Petek Dinçöz kına gecesinde böyle eğlendi | Video
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42 yaşındaki ünlü şarkıcı Petek Dinçöz geçtiğimiz Mart ayında eşi Serkan Kodaloğlu'ndan boşanmıştı. Evliliğini tek celsede bitiren Petek Dinçöz bugün Beşiktaş’ta Nida Büyükbayraktar ile nikah masasına oturacak. İşte Dinçöz'ün dün akşam yaptığı kına gecesinde oynadığı görüntüler...