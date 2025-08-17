Yasemin Yürük kendisine gelen 'Çok çirkin' mesajına sinirlendi! "Doğalın ne kardeş?" | Video

'Hepsi' grubu olarak adından söz ettiren isimlerden biri olan Yasemin Yürük, geçtiğimiz günlerde eski grup arkadaşlarından Gülçin Ergün ile yaşadığı tartışma ile gündeme gelmişti. Yürük bu sefer ise kendisine gelen bir mesaj üzerine sinirlenerek sosyal medya hesabından tepki gösterdi.