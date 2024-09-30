Video Spor Acun Ilıcalı: "Türkiye'de şu anda garip şeyler var" | Video
Acun Ilıcalı:

Acun Ilıcalı: "Türkiye'de şu anda garip şeyler var" | Video

30.09.2024 | 08:50

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Antalyaspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Federasyonumuza güveniyoruz. Niyeti gayet iyi. Ancak olan gariplikleri onlarla paylaşacağız. Videoları onlara ileteceğiz. Bugün olanları herkes gördü zaten” dedi.

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Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor, Fenerbahçe'yi konuk etti. Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti. Maçın ardından Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"TÜRKİYE'DE ŞU ANDA OLAN GARİP ŞEYLER VAR, AYNI FİLMİN OYNANMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ"
Türkiye'de garip şeyler olduğunu ve 1-2 gün içerisinde açıklama yapacaklarını söyleyen Ilıcalı, "Antalya'da bugün beklenmedik bir sıcak hava vardı. Oturduğumuz yerden terliyorduk, böyle sıcak bir havada güzel bir takıma karşı galibiyet aldığımız için çok mutluyuz. Futbolcularımızı, teknik hocamızı tebrik ediyoruz. Takımımızın geleceği ile ilgili uzun bir yoldayız, bu galibiyetin faydalı olacağını düşünüyoruz. Türkiye'de şuanda olan garip şeyler var. Taraftarlarımız şunu çok iyi bilsinler, aynı filmin oynanmasına izin vermeyeceğiz. Sıcağı sıcağına tam pozisyonları değerlendirmeden açıklama yapmak istemiyoruz. Bildiğimiz her şeyi bir araya getirip öyle konuşacağız. 1-2 gün içinde yapacağız" dedi.

"GARİPLİKLERİ TFF İLE PAYLAŞIP, VİDEOLARI ONLARA İLETECEĞİZ"
Federasyonu güvendiklerini ancak olan gariplikleri onlarla paylaşacaklarını ifade eden Acun Ilıcalı, "Fenerbahçe olarak federasyonumuza güveniyoruz. Niyeti gayet iyi. Ancak olan gariplikleri onlarla paylaşıp, videoları onlara ileteceğiz. Bugün olanları herkes gördü zaten. Net penaltı pozisyonunun verilmemesi, vermeyi geçtik incelenmemesi. Bizim VAR'ların yaklaşık 5-15 saniye arasında yüz metre koşusu gibi yapılıp, başka VAR'ların maratona dönmesi, son derece uzun uzun incelenmeler olması garip. Ama öncelikle pozisyonları hep beraber inceleyelim. İki gün içerisinde önemli açıklamalar yapacağız. Bir mağlubiyet aldığımız zaman, bizi bozmaya çalışanlar hedeflerine ulaşamayacak" şeklinde konuştu.

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