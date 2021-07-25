Alexandru Cicaldau: "Galatasaray'a imza attığım için çok mutluyum" | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:10
Alexandru Cicaldau: "Galatasaray'a imza attığım için çok mutluyum" | Video 25.07.2021 | 15:04
00:46
Başkan Erdoğan'dan A Milli Kadın Voleybol Takımı'na tebrik | Video 25.07.2021 | 13:31
01:32
Galatasaray aynı gün 3 transfer birden yaptı | Video 25.07.2021 | 09:06
00:45
Trabzonspor’da Nwakaeme ve Ekuban’ın keyfi yerinde! 24.07.2021 | 20:54
01:34
Galatasaray'ın yeni 10 numarası belli oldu! Cicaldau imzaya geliyor... 23.07.2021 | 17:16
04:07
Açılışına saatler kala olimpiyat karşıtları Tokyo'da sokaklara çıktı | Video 23.07.2021 | 13:26
00:40
04:19
Tokyo Olimpiyatları öncesinde Japonya'da yoğun güvenlik önlemleri | Video 23.07.2021 | 09:56
05:50
Ahmet Nur Çebi, Ghezzal için yöneticileriyle görüştü! "Çok çirkin..." 22.07.2021 | 22:19
00:25
İsmail Köybaşı, Trabzonspor'la hazırlıklara başladı 22.07.2021 | 20:30
00:35
Bolivya'da maç öncesi "şeytan hortumu" paniği | Video 22.07.2021 | 16:02
09:17
Brezilya 4 - 2 Almanya MAÇ ÖZETİ izle! Brezilya 4 - 2 Almanya Maç Özeti 22.07.2021 | 15:00
02:07
01:09
03:27
04:28
Fatih Terim, PSV mağlubiyeti sonrası konuştu! "Falcao ve Mohamed..." 22.07.2021 | 00:25
48:11
48:11
48:11
Galatasaray’ın yeni transferi Alexandru Cicaldau, GS TV'ye açıklamalarda bulundu. 24 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılılara transfer olduğu için mutlu olduğu söyledi.
Galatasaray'ın Rumen takımı Universitatea Craiova'dan 6 milyon 500 bin Euro bonservis bedeli karşılığında transfer ettiği Rumen orta saha oyuncusu Alexandru Cicaldau, GS TV'ye açıklamalarda bulundu. Sarı-kırmızılıların ilgilendiğini menajerinin söylediğini ifade eden Cicaldau, "Ondan sonra sonuçlanmasını, transferin gerçekleşmesini bekledim. Galatasaray'a imza attığım için çok mutluyum. Romanya'da herkes Galatasaray'ı biliyor. Hagi ve Popescu Galatasaray'da çok büyük başarılar elde etti. İkisini de tanıyorum. Hagi zaten benim hocalığımı yaptı. Onları mahcup etmeyeceğim" diye konuştu.