Video Spor Beşiktaş'tan ayrılan Gökhan Gönül Fenerbahçe'de!

Beşiktaş'tan ayrılan Gökhan Gönül Fenerbahçe'de!

Beşiktaş'tan ayrılan Gökhan Gönül Fenerbahçe'de!
06.08.2020 | 16:13

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Gün içerisinde yaptığı açıklama ile 4 sezonluk Beşiktaş kariyerini noktaladığını bildiren tecrübeli sağ bek Gökhan Gönül, eski kulübü Fenerbahçe ile anlaştı. Sarı lacivertli takım transferi resmi hesabından duyurdu.

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