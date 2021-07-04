Emre Akbaba'dan imza sonrası ilk açıklama! "Şampiyonluklarla süslemek istiyorum" | Video

Galatasaray ile sözleşmesini 2023 yılına kadar uzatan Emre Akbaba, imza töreni sonrası Galatasaray televizyonuna açıklamalarda bulundu. Sözleşme imzaladığı için çok mutlu olduğunu ifade eden Emre Akbaba, hedeflerinin şampiyonluk olduğunu vurguladı.