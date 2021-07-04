Video Spor Emre Akbaba'dan imza sonrası ilk açıklama! "Şampiyonluklarla süslemek istiyorum" | Video

Emre Akbaba'dan imza sonrası ilk açıklama! "Şampiyonluklarla süslemek istiyorum" | Video

Emre Akbaba'dan imza sonrası ilk açıklama!
04.07.2021 | 10:27

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Galatasaray ile sözleşmesini 2023 yılına kadar uzatan Emre Akbaba, imza töreni sonrası Galatasaray televizyonuna açıklamalarda bulundu. Sözleşme imzaladığı için çok mutlu olduğunu ifade eden Emre Akbaba, hedeflerinin şampiyonluk olduğunu vurguladı.

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