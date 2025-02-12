Eski mili futbolcu ve teknik direktör Oğuz Çetin yoğun bakıma kaldırıldı 12.02.2025 | 10:18 Eski mili futbolcu ve teknik direktör Oğuz Çetin, yaşadığı sağlık problemi nedeniyle hastaneye kaldırıldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından, eski milli futbolcu ve teknik direktör Oğuz Çetin, hastaneye kaldırıldı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) da konuya ilişkin 'Geçmiş olsun' mesajı paylaştı. Yapılan açıklamada, "A Milli Takımımızın eski futbolcusu ve teknik direktörü, uzun yıllar TFF Futbol Gelişim Direktörlüğünü üstlenen Oğuz Çetin'in yaşadığı sağlık problemi nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldığını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Oğuz Çetin'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" denildi.