Eski mili futbolcu ve teknik direktör Oğuz Çetin yoğun bakıma kaldırıldı
Eski mili futbolcu ve teknik direktör Oğuz Çetin, yaşadığı sağlık problemi nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
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