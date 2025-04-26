Fenerbahçe Divan Kurulu'nda ortam gerildi! Hakan Bilal Kutlualp ile Ümit Özat arasında kavga çıktı! İşte o anlar... | Video

Bugün gerçekleşen Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısında, ortam bir anda gerildi. Başkan adayı Hakan Bilal Kutlualp ile Fenerbahçe'nin eski kaptanı Ümit Özat arasında salon dışında kavga çıktı. İşte o anlar...