Fenerbahçe Divan Kurulu'nda ortam gerildi! Hakan Bilal Kutlualp ile Ümit Özat arasında kavga çıktı! İşte o anlar... | Video
Bugün gerçekleşen Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısında, ortam bir anda gerildi. Başkan adayı Hakan Bilal Kutlualp ile Fenerbahçe'nin eski kaptanı Ümit Özat arasında salon dışında kavga çıktı. İşte o anlar...
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