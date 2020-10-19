Fenerbahçe Garry Rodrigues'in sözleşmesini feshetti

Fenerbahçe, deneyimli yıldızı Garry Rodrigues ile yollarını ayırdı. Geçtiğimiz sezon Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad'dan kiralanan 29 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi feshedildi. Detayları A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul aktardı. Kul, "Rodrigues pazar günü Ali Koç ile kulüpte bir görüşme gerçekleştirmişti. Orada da sonuç çıkmadı ancak devam eden görüşmelerde bu konu nihayete erdirildi ve Rodrigues'in kiralık sözleşmesi feshedilmiş oldu. Arabistan'daki kulübüne geri dönecek Rodrigues, zaten beklenen bir süreçti ancak oyuncunun takımda kalmak istemesinden dolayı bu süreç uzamıştı." ifadelerini kullandı.