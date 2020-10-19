Fenerbahçe Garry Rodrigues'in sözleşmesini feshetti
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
11:04
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim iptal olan golü yorumladı! 19.10.2020 | 23:46
11:04
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim: Tamamen taktiksel bir karardı 19.10.2020 | 23:43
03:27
Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan: Kazanmayı hak ettik 19.10.2020 | 23:25
00:26
"Saracchi'nin pozisyonu net penaltı" 19.10.2020 | 21:08
10:51
Okan Buruk'tan Leipzig - Başakşehir maçı öncesi açıklama! 19.10.2020 | 20:13
00:15
Arda Turan'ın oğlu Hamza'dan tezahürat şov | Video 19.10.2020 | 19:33
00:58
"Belhanda ve Feghouli Alanyaspor maçında yok" 19.10.2020 | 16:02
00:59
Fenerbahçe Garry Rodrigues'in sözleşmesini feshetti 19.10.2020 | 15:31
00:56
Sergen Yalçın kurguyu değiştiriyor 19.10.2020 | 15:26
01:11
Galatasaray'ın gözü Marcelo Saracchi'de 19.10.2020 | 15:23
00:51
Ryan Babel: Sözleşmemi tamamlayıp Premier Lig'e dönmek istiyorum 19.10.2020 | 15:20
04:46
Ertuğrul Erdoğan: Sancılı bir dönemden geçiyoruz takım olmak... 19.10.2020 | 14:40
00:58
07:15
Okan Buruk: Şartlar değişti ama... 19.10.2020 | 14:04
00:56
Erman Toroğlu: "Maç berabere bitseydi..." 19.10.2020 | 11:29
00:30
Erman Toroğlu: Serdar Aziz 3 maç ceza almalı! 18.10.2020 | 22:39
03:20
Fenerbahçeli yöneticiden penaltı isyanı! 18.10.2020 | 22:06
01:36
Erman Toroğlu'dan penaltı yorumu! "Biri doğru diğeri..." 18.10.2020 | 20:11
00:55
Erman Toroğlu açıkladı! Beşiktaş Abdullah Avcı ile anlaşacak mı? 18.10.2020 | 11:10
00:40
"Pelkas Fenerbahçe için nokta transfer" 18.10.2020 | 10:59
Fenerbahçe, deneyimli yıldızı Garry Rodrigues ile yollarını ayırdı. Geçtiğimiz sezon Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad'dan kiralanan 29 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi feshedildi. Detayları A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul aktardı. Kul, "Rodrigues pazar günü Ali Koç ile kulüpte bir görüşme gerçekleştirmişti. Orada da sonuç çıkmadı ancak devam eden görüşmelerde bu konu nihayete erdirildi ve Rodrigues'in kiralık sözleşmesi feshedilmiş oldu. Arabistan'daki kulübüne geri dönecek Rodrigues, zaten beklenen bir süreçti ancak oyuncunun takımda kalmak istemesinden dolayı bu süreç uzamıştı." ifadelerini kullandı.