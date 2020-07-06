Fenerbahçe'de Hasan Ali'nin alternatifi Umut Meraş

Gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de gündem sol bek transferi. Sarı-lacivertlilerle ilgili son gelişmeleri aktaran A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul, yönetimin sözleşmesi biten Hasan Ali Kaldırım ile görüşeceğini ifade etti. Kul, Hasan Ali ile anlaşılamaması durumunda ise milli sol bek Umut Meraş'la temasa geçileceğini aktardı.