Video Spor Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Domenico Tedesco, İstanbul'a geldi | Video
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Domenico Tedesco, İstanbul'a geldi | Video

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Domenico Tedesco, İstanbul'a geldi | Video

10.09.2025 | 08:53

Fenerbahçe'nin teknik direktörlük görevi için anlaşma sağladığı Domenico Tedesco, İstanbul'a geldi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Fenerbahçe futbol A takımında teknik direktör Jose Mourinho ile yolların ayrılmasının ardından göreve 39 yaşındaki Domenico Tedesco getirildi. Akşam saatlerinde kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklama ile duyuru yapılırken, İtalyan teknik adam ile 2 yıllık sözleşme imzalamak üzere anlaşma sağlandığı belirtildi.

Tedesco, saat 21.20 sıralarında Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden İstanbul'a giriş yaptı. Tedesco'yu Fenerbahçe yönetim kurulu üyeleri karşıladı. Pasaport kontrol işlemlerinin ardından genç teknik adam, kendisini bekleyen araca binerek alandan ayrıldı. Sarı-lacivertliler, önümüzdeki günlerde Domenico Tedesco için resmi imza töreni düzenleyecek.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü Domenico Tedesco, İstanbul’a geldi | Video 01:33
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Domenico Tedesco, İstanbul'a geldi | Video 10.09.2025 | 08:53
Dünya ikincisi A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Türkiye’ye döndü | Video 06:16
Dünya ikincisi A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Türkiye'ye döndü | Video 08.09.2025 | 16:06
Vincenzo Montella: Bütün sorumluluk bana ait | Video 10:13
Vincenzo Montella: "Bütün sorumluluk bana ait" | Video 08.09.2025 | 09:17
MSB’den Filenin Sultanları’na destek paylaşımı | Video 01:16
MSB’den Filenin Sultanları'na destek paylaşımı | Video 07.09.2025 | 14:18
Victor Osimhen milli maçta sakatlandı! İşte Galatasaraylıları korkutan sakatlığın gerçekleştiği anlar | Video 00:16
Victor Osimhen milli maçta sakatlandı! İşte Galatasaraylıları korkutan sakatlığın gerçekleştiği anlar | Video 07.09.2025 | 09:25
İspanyol yıldız Rodri’den Türkiye maçı yorumu: Kazanan çok ciddi bir avantaj sağlayacak | Video 07:13
İspanyol yıldız Rodri'den Türkiye maçı yorumu: "Kazanan çok ciddi bir avantaj sağlayacak" | Video 07.09.2025 | 08:45
Türkiye - İspanya maçı bu akşam 21:45’te | Video 02:08
Türkiye - İspanya maçı bu akşam 21:45'te | Video 07.09.2025 | 08:44
Trabzonspor’un yeni transferi Benjamin Bouchouari, Trabzon’a geldi | Video 02:50
Trabzonspor'un yeni transferi Benjamin Bouchouari, Trabzon'a geldi | Video 04.09.2025 | 11:32
Ziraat Türkiye Kupası’nda Filistin’e destek mesajı! | Video 00:33
Ziraat Türkiye Kupası'nda Filistin'e destek mesajı! | Video 03.09.2025 | 15:05
GOL | 12 Bingölspor 2-0 Mardin 1969 Spor 00:51
GOL | 12 Bingölspor 2-0 Mardin 1969 Spor 02.09.2025 | 15:18
GOL | 12 Bingölspor 3-0 Mardin 1969 Spor 01:00
GOL | 12 Bingölspor 3-0 Mardin 1969 Spor 02.09.2025 | 15:18
GOL | 12 Bingölspor 1-0 Mardin 1969 Spor 01:09
GOL | 12 Bingölspor 1-0 Mardin 1969 Spor 02.09.2025 | 15:17
Marco Asensio, Fenerbahçe’de | Video 00:44
Marco Asensio, Fenerbahçe'de | Video 01.09.2025 | 09:03
Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe’de! Türkiye’nin en büyük, en şerefli kulübüne geldim | Video 01:59
Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe'de! "Türkiye'nin en büyük, en şerefli kulübüne geldim" | Video 01.09.2025 | 09:02
Sergen Yalçın’dan transfer açıklaması | Video 06:45
Sergen Yalçın'dan transfer açıklaması | Video 01.09.2025 | 09:02
Fenerbahçe, Gençlerbirliği maçı için Ankara’ya geldi | Video 01:03
Fenerbahçe, Gençlerbirliği maçı için Ankara'ya geldi | Video 31.08.2025 | 08:51
Barış Alper Yılmaz gidecek mi kalacak mı? Okan Buruk açıkladı | Video 15:05
Barış Alper Yılmaz gidecek mi kalacak mı? Okan Buruk açıkladı | Video 31.08.2025 | 08:51
Jose Mourinho Türkiye’den ayrıldı! | Video 01:18
Jose Mourinho Türkiye'den ayrıldı! | Video 30.08.2025 | 13:11
SON DAKİKA: Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho ile yollarını ayırdığını açıkladı! | Video 10:31
SON DAKİKA: Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho ile yollarını ayırdığını açıkladı! | Video 29.08.2025 | 10:55
Galatasaray’ın yeni transferi Wilfried Singo, İstanbul’da | Video 10:54
Galatasaray'ın yeni transferi Wilfried Singo, İstanbul'da | Video 28.08.2025 | 08:56

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY