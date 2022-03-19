Video Spor Formula 1'de yeni sezon başladı! İşte F1'de yeni kurallar ve özellikler... Songül Soysal açıkladı
Formula 1'de yeni sezon başladı! İşte F1'de yeni kurallar ve özellikler... Songül Soysal açıkladı

Formula 1'de yeni sezon başladı! İşte F1'de yeni kurallar ve özellikler... Songül Soysal açıkladı

19.03.2022 | 17:55

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Formula 1'de yeni sezon heyecanı başladı. Bahreyn Grand Prix'si ile start alacak Formula 1'in yeni sezonunda birçok değişiklik yapılacak. Konuyla ilgili Sabah Sporu programına bağlanan Songül Soysal, detayları canlı yayında aktardı.

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