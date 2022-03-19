Formula 1'de yeni sezon başladı! İşte F1'de yeni kurallar ve özellikler... Songül Soysal açıkladı
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Formula 1'de yeni sezon heyecanı başladı. Bahreyn Grand Prix'si ile start alacak Formula 1'in yeni sezonunda birçok değişiklik yapılacak. Konuyla ilgili Sabah Sporu programına bağlanan Songül Soysal, detayları canlı yayında aktardı.