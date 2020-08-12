Galatasaray Emre Kılınç transferini böyle duyurdu

Galatasaray, Arda Turan ve Oğulcan Çağlayan'dan sonra bir ismi daha kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılı takım, Sivasspor ile sözleşmesi sona eren Emre Kılınç'ı transfer ettiğini açıkladı. Galatasaray, 25 yaşındaki oyuncunun sözleşme detaylarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.