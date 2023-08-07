Video Spor Galatasaray'ın muhtemel rakibi belli oldu | Video
Galatasaray'ın muhtemel rakibi belli oldu | Video

Galatasaray'ın muhtemel rakibi belli oldu | Video

07.08.2023 | 13:37

Galatasaray, Olimpija Ljubljana'yı elemesi halinde Şampiyonlar Ligi Play-off Turu'nda Klaskvik - Molde eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

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