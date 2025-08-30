Jose Mourinho Türkiye'den ayrıldı! | Video
Fenerbahçe'nin yollarını ayırdığı Portekizli teknik adam Jose Mourinho, Türkiye'den ayrıldı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:18
Jose Mourinho Türkiye'den ayrıldı! | Video 30.08.2025 | 13:11
10:31
10:54
Galatasaray'ın yeni transferi Wilfried Singo, İstanbul'da | Video 28.08.2025 | 08:56
08:15
Jose Mourinho: "Bizden daha iyi bir takıma kaybettik" | Video 28.08.2025 | 09:05
04:33
Okan Buruk'tan maç sonu Barış Alper açıklaması | Video 25.08.2025 | 08:58
13:12
Jose Mourinho'dan transfer açıklaması | Video 24.08.2025 | 08:47
00:44
Fenerbahçe'nin yeni transferi Edson Alvarez, İstanbul'a geldi | Video 22.08.2025 | 15:53
09:48
Jose Mourinho: "Oyunu çözebilecek çok fazla çözümümüz yok" | Video 21.08.2025 | 08:51
00:38
01:23
Konyaspor'un yeni transferi Jackson Muleka, Konya'ya geldi | Video 20.08.2025 | 08:51
13:27
Mourinho'dan flaş sözler! "Ekonomik gücü az olan bir kulüpteyim" | Video 19.08.2025 | 16:30
00:23
Dorgeles Nene, Fenerbahçe için İstanbul'a geldi | Video 19.08.2025 | 08:55
05:53
Jose Mourinho: "Bugün bir duvara karşı oynadık" | Video 17.08.2025 | 08:36
05:30
Mauro Icardi'den Kerem Aktürkoğlu açıklaması | Video 13.08.2025 | 11:08
10:42
Jose Mourinho: "Şampiyonlar Ligi’ne hazırım" | Video 13.08.2025 | 09:12
01:03
00:16
Semih Kılıçsoy, satın alma opsiyonuyla Cagliari'ye kiralandı | Video 03.08.2025 | 16:40
12:15
01:36:06
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan samimi açıklamalar! 01.08.2025 | 06:11
01:59
Okan Buruk'tan transfer açıklaması! "Osimhen sonrası önceliğimiz..." 01.08.2025 | 06:10