Video Spor Marco Asensio, Fenerbahçe'de | Video
Marco Asensio, Fenerbahçe'de | Video

Marco Asensio, Fenerbahçe'de | Video

01.09.2025 | 09:03

Fenerbahçe’nin transferde anlaşma sağladığı İspanyol futbolcu Marco Asensio, İstanbul’a geldi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Fenerbahçe, 2025-2026 sezonu kadro planlaması kapsamında hücuma takviye yaptı. Sarı-lacivertli kulüp daha öncesinde her konuda anlaşma sağladığı Marco Asensio'nun kulübü Paris Saint-Germain ile de bonservisi konusunda anlaşma sağladı.

29 yaşındaki futbolcu gece saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden İstanbul'a giriş yaptı. İspanyol futbolcuyu Fenerbahçeli yöneticiler karşılarken, pasaport işlemlerinden sonra kendisini bekleyen araca binerek alandan ayrıldı. Asensio'yu karşılamak için alana gelen sarı-lacivertli taraftarlar da yıldız oyuncuya tezahüratlarda bulundu. Asensio, gün içerisinde sağlık kontrollerinin ardından kendisini sarı-lacivertli renklere bağlayan imzayı atması bekleniyor.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Marco Asensio, Fenerbahçe’de | Video 00:44
Marco Asensio, Fenerbahçe'de | Video 01.09.2025 | 09:03
Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe’de! Türkiye’nin en büyük, en şerefli kulübüne geldim | Video 01:59
Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe'de! "Türkiye'nin en büyük, en şerefli kulübüne geldim" | Video 01.09.2025 | 09:02
Sergen Yalçın’dan transfer açıklaması | Video 06:45
Sergen Yalçın'dan transfer açıklaması | Video 01.09.2025 | 09:02
Fenerbahçe, Gençlerbirliği maçı için Ankara’ya geldi | Video 01:03
Fenerbahçe, Gençlerbirliği maçı için Ankara'ya geldi | Video 31.08.2025 | 08:51
Barış Alper Yılmaz gidecek mi kalacak mı? Okan Buruk açıkladı | Video 15:05
Barış Alper Yılmaz gidecek mi kalacak mı? Okan Buruk açıkladı | Video 31.08.2025 | 08:51
Jose Mourinho Türkiye’den ayrıldı! | Video 01:18
Jose Mourinho Türkiye'den ayrıldı! | Video 30.08.2025 | 13:11
SON DAKİKA: Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho ile yollarını ayırdığını açıkladı! | Video 10:31
SON DAKİKA: Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho ile yollarını ayırdığını açıkladı! | Video 29.08.2025 | 10:55
Galatasaray’ın yeni transferi Wilfried Singo, İstanbul’da | Video 10:54
Galatasaray'ın yeni transferi Wilfried Singo, İstanbul'da | Video 28.08.2025 | 08:56
Jose Mourinho: Bizden daha iyi bir takıma kaybettik | Video 08:15
Jose Mourinho: "Bizden daha iyi bir takıma kaybettik" | Video 28.08.2025 | 09:05
Okan Buruk’tan maç sonu Barış Alper açıklaması | Video 04:33
Okan Buruk'tan maç sonu Barış Alper açıklaması | Video 25.08.2025 | 08:58
Jose Mourinho’dan transfer açıklaması | Video 13:12
Jose Mourinho'dan transfer açıklaması | Video 24.08.2025 | 08:47
Fenerbahçe’nin yeni transferi Edson Alvarez, İstanbul’a geldi | Video 00:44
Fenerbahçe'nin yeni transferi Edson Alvarez, İstanbul'a geldi | Video 22.08.2025 | 15:53
Jose Mourinho: Oyunu çözebilecek çok fazla çözümümüz yok | Video 09:48
Jose Mourinho: "Oyunu çözebilecek çok fazla çözümümüz yok" | Video 21.08.2025 | 08:51
Mauro Icardi’nin Galatasaray taraftarıyla tartıştığı görüntüler ortaya çıktı! 00:38
Mauro Icardi'nin Galatasaray taraftarıyla tartıştığı görüntüler ortaya çıktı! 20.08.2025 | 11:08
Konyaspor’un yeni transferi Jackson Muleka, Konya’ya geldi | Video 01:23
Konyaspor'un yeni transferi Jackson Muleka, Konya'ya geldi | Video 20.08.2025 | 08:51
Mourinho’dan flaş sözler! Ekonomik gücü az olan bir kulüpteyim | Video 13:27
Mourinho'dan flaş sözler! "Ekonomik gücü az olan bir kulüpteyim" | Video 19.08.2025 | 16:30
Dorgeles Nene, Fenerbahçe için İstanbul’a geldi | Video 00:23
Dorgeles Nene, Fenerbahçe için İstanbul'a geldi | Video 19.08.2025 | 08:55
Jose Mourinho: Bugün bir duvara karşı oynadık | Video 05:53
Jose Mourinho: "Bugün bir duvara karşı oynadık" | Video 17.08.2025 | 08:36
Mauro Icardi’den Kerem Aktürkoğlu açıklaması | Video 05:30
Mauro Icardi'den Kerem Aktürkoğlu açıklaması | Video 13.08.2025 | 11:08
Jose Mourinho: Şampiyonlar Ligi’ne hazırım | Video 10:42
Jose Mourinho: "Şampiyonlar Ligi’ne hazırım" | Video 13.08.2025 | 09:12

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY