Video Spor Mauro Icardi Galatasaray'da kalacak mı? Erden Timur'dan flaş açıklamalar | Video
Mauro Icardi Galatasaray'da kalacak mı? Erden Timur'dan flaş açıklamalar | Video

Mauro Icardi Galatasaray'da kalacak mı? Erden Timur'dan flaş açıklamalar | Video

31.05.2023 | 08:40

Süper Lig’de şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray’da Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, “İyi insanları toplayınca her şey oluyor. Sevginin girmeyeceği kalp yoktur. Mauro’yu ve diğerlerini ikna etmemizin tek sebebi samimiyet ve sevgi” dedi.

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Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 4-1 mağlup ederek puanını 82'ye yükseltti ve ligin bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Gece saatlerinde sarı-kırmızılılar İstanbul'a geldi. Kafileyle birlikte yer alan ve şampiyonlukla ilgili düşüncelerini aktaran Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, tarihteki en zor şampiyonluklardan biri olduğuna vurgu yaparak, "Çünkü kusursuz fırtına denir ya, senenin yarısında seçim oldu. Temmuz'un 4'ünde elimizde transfer listesi henüz yoktu. Diğer rakiplerimiz 80 puanın üzerinde, aslında herkes şampiyonluk alacak puan almış durumda. Gelir olarak Galatasaray tarihinin en az geliri olduğu sene. İyi insanları toplayınca her şey oluyor. Ona ben eminim. Sevginin girmeyeceği kalp yoktur. Mauro'yu ve diğerlerini ikna etmemizin tek sebebi samimiyet ve sevgi. Emek çok büyük, çaba çok büyük. Yüzde yetmişinde, sekseninde gece 4'e kadar çalışıldı. Son 6 aydır söylüyorum; hakkımızsa şampiyon olalım. Hakkımızmış demek ki. İyi insanlar ve güzel gönüllerle kazanıldı. Okan hocamızın, teknik heyetimizin, tesislerde çalışan herkesin, başkan ve yönetimimizin çok büyük emeği var" ifadelerini kullandı.

Erden Timur, şampiyonluğu tüm Galatasaray taraftarına ve eşine armağan ettiğini söyledi. Kafilenin yer aldığı otobüs daha sonra havalimanında ayrılarak, Florya Metin Oktay Tesisleri'ne gitti.

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