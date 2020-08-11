Video Spor Mustafa Cengiz'den Fenerbahçe'ye Mert Hakan göndermesi!

Mustafa Cengiz'den Fenerbahçe'ye Mert Hakan göndermesi!

Mustafa Cengiz'den Fenerbahçe'ye Mert Hakan göndermesi!
11.08.2020 | 15:00

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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve Asbaşkan Abdurrahim Albayrak, sponsorluk anlaşması nedeniyle gerçekleştirilen basın toplantısında birbirinden çarpıcı açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a 'Mert Hakan Yandaş' göndermesinde bulunan Mustafa Cengiz, transfere dair de itiraflarda bulundu.

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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve Asbaşkan Abdurrahim Albayrak, sponsorluk anlaşması nedeniyle gerçekleştirilen basın toplantısında birbirinden çarpıcı açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a 'Mert Hakan Yandaş' göndermesinde bulunan Mustafa Cengiz, transfere dair de itiraflarda bulundu.

Mustafa Cengiz'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

Hayır, Fenerbahçe'ye biz karşı çıkmadık. Siz bir kural koyuyorsunuz; sarı, kırmızı, yeşil. Otobana da hız limiti koyuyorsunuz, bunu değiştiremezsiniz. Kırmızı yada yeşil ışığın daha uzun süre yanmasını isteyebilirsiniz ama orada bir ışık yanıyor. Ben buna uymam, istediğim gibi aşarım, cezasını ödemem diyemezsiniz.

Rakibimiz için söylemiyorum, kendimiz için de söylüyorum, biz bu kurallara uymak zorundayız. Kurallara uymazsanız kaos ve anarşi olur. Devlet olmanın ana prensibi kurallardır. Kurallar bir bütündür.

Biz dedik ki varsa, maddi hatayı düzeltelim. Fenerbahçe'nin taleplerini göz önüne alalım gelecek sezon düzeltelim. Ama 4 ağustosta transfer dönemi başlamış, oyun başlamış. Bende o zaman istediğim gibi derim.

Bize diyorlar rahatsınız, biz rahat değiliz. Bizim o rakam bütçemiz, biz orada 40-50- milyon TL, harcarız. Biz sabah akşam mücadele ediyoruz Abdurrahim beyle.

Siz hem karnım doysun diyeceksiniz, hem de yemeğim eksilmesin diyeceksiniz. böyle bir dünya yok.

Bizi Allah korusun, başkalarının elindeki futbolcuyu, kandıracak... Profesyonel düşünebilirsiniz, herkesin düşüncesi çok farklı. Siz o insana 2-3 kat para vereceksiniz. Hemde 1 değil, 5-6 futbolcuya, sonra da "Bana ceza veremezsin, 30 milyon taraftarım var!" üstü örtülü tehdit sallarsam, beni suçlayın.

Önce futbolcu Galatasaray'a gelir, Galatasaray ile anlaşamazsa 2-3 katı fiyatla başka kulübe gelirler. Galatasaray Türk futbolunun kıblesidir.

Nasıl sen başkan yöneticisin, haberin yok ne limit çıkacağından. Ondan sonra yazacağım oraya sınır tanımayacağım, sen sınır tanımayan doktor musun?

"FATİH TERİM ARDA TURAN'I İSTEDİ"

Fatih Hocamız geldi, resmi olarak Arda'yı istedi. Biz de dedik ki, tamam görüşelim. Arda sağ olsun, boş mukaveleye imza atarım dedi. Biz de fırsatı değerlendirdik, en düşük şekli verdik. Arda büyük bir incelik yaptı.

Abdurrahim beyin dediği gibi, pandoranın kutusunu açmayalım. Çok utanan, çok sıkılanlar olur. (Mert Hakan transferiyle ilgili)

"FALCAO KALACAK"

Radamel Falcao indirim yaptı, kalacak.

Abdurrahim Albayrak: "Arda'ya tek bir şey söyledim. 'Arda, şimdi bizden iş geçti. Senden tek bir ricam var. Sen bundan sonra sevenleri sevindireceksin. Sevmeyenleri sevindirmeyeceksin. Çok iyi oynarsan seni sevenleri sevindirir. İyi oynamamanı istemeyenleri sevindirme' dedim..

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