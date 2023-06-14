Okan Buruk'tan Icardi açıklaması "Para için Arabistan'a gitmez" | Video

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, katıldığı bir programda önemli açıklamalarda bulundu. Lige damga vuran Mauro Icardi için "Kulübümüz, Icardi için üzerine düşen ne varsa yapacak. İçimi rahatlatan şey bu. Icardi, buraya çok değer veriyor. Suudi Arabistan, bu sene bizim için korkulu rüya oldu. Icardi için yüksek maaşlar konuşuluyor ama bilmiyorum. Yaşayacağı yer ve bulunacağı ortam da önemli bir oyuncu. Direkt para için gidecek bir oyuncu değil. Ligin marka değerine de katkı sağladı. Ne yapıp edip kalmasını sağlamalıyız." açıklamasında bulundu.