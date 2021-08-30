Video Spor Paralimpik Oyunları'nda Altın madalya alan Abdullah Öztürk, sevincini Bakan Kasapoğlu ile paylaştı | Video

Paralimpik Oyunları'nda Altın madalya alan Abdullah Öztürk, sevincini Bakan Kasapoğlu ile paylaştı | Video

Paralimpik Oyunları'nda Altın madalya alan Abdullah Öztürk, sevincini Bakan Kasapoğlu ile paylaştı | Video
30.08.2021 | 14:39

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Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanan milli sporcumuz Abdullah Öztürk, sevincini Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ile böyle paylaştı.

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