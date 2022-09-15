Rennes - Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi maçı EXXEN CANLI İZLE

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında deplasmanda Fransa ekibi Rennes ile karşılaşacak. Bu akşam saat 22:00'de başlayacak olan Rennes - Fenerbahçe maçını EXXEN üyeleri EXXEN uygulaması kullanarak kesintisiz olarak izleyebilirler. Exxen Tv'ye https://www.exxen.com/tr adresinden üye olabilirsiniz.