Video Spor SON DAKİKA: Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho ile yollarını ayırdığını açıkladı! | Video
SON DAKİKA: Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho ile yollarını ayırdığını açıkladı! | Video

SON DAKİKA: Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho ile yollarını ayırdığını açıkladı! | Video

29.08.2025 | 10:55

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe Kulübü, Portekizli teknik adam Jose Mourinho ile yolların ayrıldığını açıkladı. Yapılan açıklamada “Profesyonel Futbol A Takımımızın 2024-2025 sezonundan itibaren teknik direktörlük görevini yürüten Jose Mourinho ile yollarımız ayrılmıştır.” denildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

SON DAKİKA: Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho ile yollarını ayırdığını açıkladı! | Video 10:31
SON DAKİKA: Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho ile yollarını ayırdığını açıkladı! | Video 29.08.2025 | 10:55
Galatasaray’ın yeni transferi Wilfried Singo, İstanbul’da | Video 10:54
Galatasaray'ın yeni transferi Wilfried Singo, İstanbul'da | Video 28.08.2025 | 08:56
Jose Mourinho: Bizden daha iyi bir takıma kaybettik | Video 08:15
Jose Mourinho: "Bizden daha iyi bir takıma kaybettik" | Video 28.08.2025 | 09:05
Okan Buruk’tan maç sonu Barış Alper açıklaması | Video 04:33
Okan Buruk'tan maç sonu Barış Alper açıklaması | Video 25.08.2025 | 08:58
Jose Mourinho’dan transfer açıklaması | Video 13:12
Jose Mourinho'dan transfer açıklaması | Video 24.08.2025 | 08:47
Fenerbahçe’nin yeni transferi Edson Alvarez, İstanbul’a geldi | Video 00:44
Fenerbahçe'nin yeni transferi Edson Alvarez, İstanbul'a geldi | Video 22.08.2025 | 15:53
Jose Mourinho: Oyunu çözebilecek çok fazla çözümümüz yok | Video 09:48
Jose Mourinho: "Oyunu çözebilecek çok fazla çözümümüz yok" | Video 21.08.2025 | 08:51
Mauro Icardi’nin Galatasaray taraftarıyla tartıştığı görüntüler ortaya çıktı! 00:38
Mauro Icardi'nin Galatasaray taraftarıyla tartıştığı görüntüler ortaya çıktı! 20.08.2025 | 11:08
Konyaspor’un yeni transferi Jackson Muleka, Konya’ya geldi | Video 01:23
Konyaspor'un yeni transferi Jackson Muleka, Konya'ya geldi | Video 20.08.2025 | 08:51
Mourinho’dan flaş sözler! Ekonomik gücü az olan bir kulüpteyim | Video 13:27
Mourinho'dan flaş sözler! "Ekonomik gücü az olan bir kulüpteyim" | Video 19.08.2025 | 16:30
Dorgeles Nene, Fenerbahçe için İstanbul’a geldi | Video 00:23
Dorgeles Nene, Fenerbahçe için İstanbul'a geldi | Video 19.08.2025 | 08:55
Jose Mourinho: Bugün bir duvara karşı oynadık | Video 05:53
Jose Mourinho: "Bugün bir duvara karşı oynadık" | Video 17.08.2025 | 08:36
Mauro Icardi’den Kerem Aktürkoğlu açıklaması | Video 05:30
Mauro Icardi'den Kerem Aktürkoğlu açıklaması | Video 13.08.2025 | 11:08
Jose Mourinho: Şampiyonlar Ligi’ne hazırım | Video 10:42
Jose Mourinho: "Şampiyonlar Ligi’ne hazırım" | Video 13.08.2025 | 09:12
Serdal Adalı’dan flaş Kerem Aktürkoğlu açıklaması! Türkiye’ye gelecekse Beşiktaş’ta oynamak istiyor | Video 01:03
Serdal Adalı'dan flaş Kerem Aktürkoğlu açıklaması! "Türkiye'ye gelecekse Beşiktaş'ta oynamak istiyor" | Video 11.08.2025 | 16:09
Semih Kılıçsoy, satın alma opsiyonuyla Cagliari’ye kiralandı | Video 00:16
Semih Kılıçsoy, satın alma opsiyonuyla Cagliari'ye kiralandı | Video 03.08.2025 | 16:40
Galatasaray’ın yıldızları Victor Osimhen ve Leroy Sane için Rams Park’ta imza töreni düzenlendi | Video 12:15
Galatasaray'ın yıldızları Victor Osimhen ve Leroy Sane için Rams Park'ta imza töreni düzenlendi | Video 03.08.2025 | 08:50
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’tan samimi açıklamalar! 01:36:06
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan samimi açıklamalar! 01.08.2025 | 06:11
Okan Buruk’tan transfer açıklaması! Osimhen sonrası önceliğimiz... 01:59
Okan Buruk'tan transfer açıklaması! "Osimhen sonrası önceliğimiz..." 01.08.2025 | 06:10
Victor Osimhen Galatasaray’da! Evimdeyim, çok mutluyum! | Video 07:43
Victor Osimhen Galatasaray'da! "Evimdeyim, çok mutluyum!" | Video 31.07.2025 | 09:06

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY