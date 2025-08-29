SON DAKİKA: Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho ile yollarını ayırdığını açıkladı! | Video

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe Kulübü, Portekizli teknik adam Jose Mourinho ile yolların ayrıldığını açıkladı. Yapılan açıklamada “Profesyonel Futbol A Takımımızın 2024-2025 sezonundan itibaren teknik direktörlük görevini yürüten Jose Mourinho ile yollarımız ayrılmıştır.” denildi.