Son dakika: Galatasaray'da 3 transfer açıklanıyor! KAP açıklamaları yolda...

Galatasaray'da KAP açıklamaları geliyor! Sabah Gazetesi muhabiri Mehmet Özcan, Galatasaray'daki son dakika gelişmelerini değerlendirdi. 'Arda Turan, Emre Akbaba ve Barış Alper Yılmaz için bugün en geç Pazartesi günü KAP açıklaması bekliyoruz. Galatasaray'ın transfer konusundaki hukuki sorunlar aşıldı. Emre Akbaba artık idmanlara katılacak. Galatasaray, Barış Alper Yılmaz için 1.5 milyon € ödeyecek.' İşte detaylar...